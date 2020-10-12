France Football назвал претендентов на звание лучшего атакующего хавбека в истории

Французское издание France Football номинировало 20 футболистов на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.



В список претендентов на почётную награду вошли Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле и Сократес (оба — Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Единственный действующий игрок из этого списка — 36-летний Иньеста, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе».