Пуйоль: я бы хотел, чтобы Хави или Иньеста получили «Золотой мяч»
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказал мнение о «Золотом мяче».
«Сложно сказать, кто был лучшим в эпоху, когда играли Месси, Роналду, Касильяс, Хави… Всегда смотрят на количество голов. Тогда Месси и Роналду соперничали беспрерывно. Хотел бы, чтобы Хави или Иньеста получили «Золотой мяч», так как оба принесли огромную пользу нашей команде", — приводит слова Пуйоля AS.
Месси является единственным футболистом в истории, кто выигрывал «Золотой мяч» шесть раз. На счету Роналду — пять «Золотых мячей». Иньеста один раз занял второе место в голосовании за приз «Золотой мяч», а также один раз был третьим. Хави дважды на протяжении карьеры занимал третье место в голосовании за «Золотой мяч».
Пуйоль: «Барселона» без Месси немыслима. Все любители футбола хотят видеть его лучшую игру
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