Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне покинул расположение сборной Бельгии, сообщает пресс-служба национальной команды на странице в «Твиттере».



Футболист вернулся в английский клуб по состоянию здоровья. Таким образом, Де Брёйне не сможет помочь сборной Бельгии в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Исландии.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Исландия — Бельгия состоится 14 октября на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная Бельгии набрала 6 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 2 лиги А. Исландия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Англии (7) и Дании (4).