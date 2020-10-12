Гана разгромила Катар в товарищеском матче

Сборная Ганы в товарищеском матче разгромила национальную команду Катара со счётом 5:1. Встреча состоялась в Анталии (Турция) на стадионе «Мардан Спортс». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Хюсейина Гечека, ассистировали судьи на линиях Эсат Санджактар и Керем Эрсой.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Тарик Фосу. В концовке тайма катарская сборная восстановила равновесие благодаря голу Альмоеза Али, которому ассистировал Буалем Хухи. На 63-й минуте Гану вывел вперёд Андре Айю с передачи Томаса Парти. Через пару минут преимущество ганской команды увеличил Самуэл Овусу с паса Парти. На 83-й минуте четвёртый гол забил Андре Айю, которому ассистировал Джордан Айю. Окончательный счёт установил Калеб Экубан с передачи Овусу.
- 13 октября 2020
-
00:12
- 12 октября 2020
-
23:50
-
23:49
-
23:28
-
23:26
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:41
-
22:31
-
22:24
-
22:06
-
21:58
-
21:50
-
21:39
-
21:36
-
21:25
-
21:15
-
21:02
-
20:52
-
20:33
-
20:21
-
20:13
-
20:11
-
19:55
-
19:52
-
19:31
-
19:31
-
19:14
-
19:07Газизов рассказал о состоянии Кокорина Эксклюзив
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23