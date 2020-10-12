Гана разгромила Катар в товарищеском матче

Сборная Ганы в товарищеском матче разгромила национальную команду Катара со счётом 5:1. Встреча состоялась в Анталии (Турция) на стадионе «Мардан Спортс». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Хюсейина Гечека, ассистировали судьи на линиях Эсат Санджактар и Керем Эрсой.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Тарик Фосу. В концовке тайма катарская сборная восстановила равновесие благодаря голу Альмоеза Али, которому ассистировал Буалем Хухи. На 63-й минуте Гану вывел вперёд Андре Айю с передачи Томаса Парти. Через пару минут преимущество ганской команды увеличил Самуэл Овусу с паса Парти. На 83-й минуте четвёртый гол забил Андре Айю, которому ассистировал Джордан Айю. Окончательный счёт установил Калеб Экубан с передачи Овусу.