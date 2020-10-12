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Гана разгромила Катар в товарищеском матче

Гана разгромила Катар в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Ганы в товарищеском матче разгромила национальную команду Катара со счётом 5:1. Встреча состоялась в Анталии (Турция) на стадионе «Мардан Спортс». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Хюсейина Гечека, ассистировали судьи на линиях Эсат Санджактар и Керем Эрсой.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Тарик Фосу. В концовке тайма катарская сборная восстановила равновесие благодаря голу Альмоеза Али, которому ассистировал Буалем Хухи. На 63-й минуте Гану вывел вперёд Андре Айю с передачи Томаса Парти. Через пару минут преимущество ганской команды увеличил Самуэл Овусу с паса Парти. На 83-й минуте четвёртый гол забил Андре Айю, которому ассистировал Джордан Айю. Окончательный счёт установил Калеб Экубан с передачи Овусу.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
12 октября 2020, понедельник. 18:30 МСК
Гана
Окончен
5 : 1
Катар
1:0 Фосу – 22'   1:1 Али – 44'   2:1 Айю – 63'   3:1 Овусу – 65'   4:1 Айю – 83'   5:1 Экубан – 87'
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