Новичок «Локомотива» Зе Луиш прилетел в Москву

Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш прибыл в Москву.
«Смотрите, кто прилетел в Москву! Добро пожаловать, Зе Луиш», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Инстаграме».
Напомним, Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года.
Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера нападающего составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых забил 7 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду в 19 матчах забил 3 мяча.
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