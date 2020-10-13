Кулушевски: никто не может остановить Роналду

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулушевски в преддверии матча Лиги наций с национальной командой Португалии поделился мнением о партнёре по туринскому клубу Криштиану Роналду.
«В первом матче его невозможно было остановить. Никто не может остановить Роналду. Если у него будет хороший день, он всё решит сам. Будет приятно встретиться с ним, мы узнаем друг друга получше», — приводит слова Кулушевски Aftonbladet.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Швеция состоится 14 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 21:45 мск. Сборная Португалии набрала 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Швеция (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (7) и Хорватии (3).
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