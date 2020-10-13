Оздоев: спады в игре сборной России во вторых таймах связаны с плотным графиком

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о проблемах в игре национальной команды во вторых таймах матчей Лиги наций с Венгрией (3:2) и Турцией (1:1).
«Спады во вторых таймах связаны с плотным графиком. Раньше всех начали играть чемпионат, почти не было перерыва. „Зенит“ после 30 тура сразу поехал на финал Кубка, спустя пару выходных начали готовиться к Суперкубку, потом чемпионат. Не сказал бы, что мы сразу подсаживаемся после перерыва. Где-то 70% темпа выдерживаем, тяжело выдерживать полностью. В сборных играют обученные и топовые игроки, что приводит к интересным играм. В Венгрии был момент расслабленности, когда мы вели 3:0.
С Турцией был маленький промежуток между играми, плюс у турков было больше на день восстановления, плюс ротация больше была. У нас выбыло три игрока. Это сказывается. Мы провели хороший матч, в первом тайме должны были закрывать историю, забивать свои голы. Но даже когда подсели, могли забивать. Турки играли очень хорошо, интересная игра для зрителей», — сказал Оздоев в программе «Футбол России».
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