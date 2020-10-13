Магомед Оздоев: «Спартак» — это и есть «Спартак». Они всегда борются за высокие места
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» — это и есть «Спартак». Они всегда борются за высокие места. Этот же отрезок чемпионата в прошлом году мы шли вровень. Всё зависит от концовки. «Ростов» тоже хорошо шёл. Думаю, таблица будет ясна к декабрю. Кто качественно проведёт ближайший отрезок, тот и уйдёт с отрывом", — сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».
«Зенит», набрав в 10 турах 21 очко, занимает первое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (21) — на 2-м месте. В следующем туре «Зенит» на своём поле встретится с «Сочи», а «Спартак» на выезде сыграет с «Химками». Матчи состоятся 17 октября.
Магомед Оздоев: нет смысла просто так ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат
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