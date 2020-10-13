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Оздоев: я закончу карьеру, а Жирков ещё будет играть

Оздоев: я закончу карьеру, а Жирков ещё будет играть
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о том, когда он завершит карьеру.

«Сколько ещё буду играть? Догнать Жиркова будет тяжело. Я закончу, а он ещё будет играть.

Что касается моей футбольной школы, то ты в любом случае составляешь модель, бизнес-план. Есть парни, которые выросли за это время. У меня нет определённого возраста. Общее количество около 30 детей, которых мы отбирали. 25 из них тренируются уже около шести лет, набирают потихоньку. Надо нести ответственность за них, давать качество. Самое главное — работоспособность, всё зависит от сердца. Не можем набирать детей, которые физиологически не готовы к большому спорту. Всем говорим проверять состояние, постоянно проходим медобследование. Если видим, что что-то меняется со здоровьем, то сразу говорим: «Стоп», надо идти учиться. Потому что мы не можем дать ребёнку в жизни только футбол, а потом отпустить его ни с чем", — сказал Оздоев в эфире телеканала «Россия 24».

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