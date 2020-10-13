Джанлука Виалли: Алехандро Гомес из «Аталанты» великолепен. Я бы отдал ему «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Италии, туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Джанлука Виалли поделился мнением о 32-летнем аргентинском полузащитнике «Аталанты» Алехандро Гомесе.

«Алехандро Гомес с годами становится лучше, теперь он совершенный игрок. Он даёт качество, количество и решает исход игры. Он великолепен, но есть такие игроки, как Месси, Роналду, Неймар и Левандовски. Я бы отдал «Золотой мяч» ему, хотя, понимаю, что это очень сложно себе представить.



Мне очень нравится «Аталанта». Это команда, в которой я хотел бы играть, потому что игра Гасперини идеально подходит для нападающего. Они веселятся, имеют авантюрный и смелый дух и всегда играют как команда, с альтруизмом: это те вещи, которые мы ценят болельщики», — цитирует Виалли TyC Sports.



Напомним, что Алехандро Гомес выступает за «Аталанту» с 2014 года, перейдя из харьковского «Металлиста» за € 4,5 млн. За итальянский клуб он провёл 239 матчей, в которых забил 58 голов и отдал 69 результативных передач.