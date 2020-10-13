Новая жизнь Денисова и наказание «Спартаку». Главное к утру

Суд вынес вердикт «Спартаку», Макгрегор готовится к бою с Пакьяо, Квят потеряет место в «Альфа Таури» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» предложил Сами Хедире контракт с зарплатой € 3 млн.

2. Суд признал «Спартак» виновным в нарушении санитарных правил на матче с «Зенитом».

3. France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории.

4. France Football назвал претендентов на звание лучшего атакующего хавбека в истории.

5. Макгрегор признал, что использует бой с Порье для подготовки к Пакьяо.

6. Экс-массажист «Динамо» — об Игоре Денисове: стал веганом, перестал пить. Уехал в Испанию.

7. F1-Insider: Квят потеряет место в «Альфа Таури» в конце года, его заменит Цунода.

8. Газизов рассказал о состоянии Кокорина.