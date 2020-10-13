Новая жизнь Денисова и наказание «Спартаку». Главное к утру

Суд вынес вердикт «Спартаку», Макгрегор готовится к бою с Пакьяо, Квят потеряет место в «Альфа Таури» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» предложил Сами Хедире контракт с зарплатой € 3 млн.
2. Суд признал «Спартак» виновным в нарушении санитарных правил на матче с «Зенитом».
3. France Football номинировал 20 игроков на звание лучшего опорника в истории.
4. France Football назвал претендентов на звание лучшего атакующего хавбека в истории.
5. Макгрегор признал, что использует бой с Порье для подготовки к Пакьяо.
6. Экс-массажист «Динамо» — об Игоре Денисове: стал веганом, перестал пить. Уехал в Испанию.
7. F1-Insider: Квят потеряет место в «Альфа Таури» в конце года, его заменит Цунода.
8. Газизов рассказал о состоянии Кокорина.
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