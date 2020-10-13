Лионель Месси занял второе место в списке наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Портал Transfermarkt составил список самых подешевевших футболистов 2020 года.

Возглавил рейтинг форвард мадридского «Реала» Эден Азар, чья трансферная стоимость с января 2020 года снизилась на € 60 млн и теперь составляет € 60 млн. На втором месте находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который подешевел на € 40 млн. Теперь его трансферная стоимость оценивается в € 100 млн. Замкнул лидирующую тройку по этому показателю ещё один футболист «Барселоны» Антуан Гризманн. Он, также как и Месси, потерял в стоимости € 40 млн. Его текущая рыночная стоимость оценивается в € 80 млн.

В топ 5 самых подешевевших футболистов 2020 года входят полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который подешевел на € 32 млн и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, который упал в цене также на € 32 млн.