«Закулисная игра». Борис Джонсон выступает против проекта реформ от «Ливерпуля» и «МЮ»

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выразил позицию чиновника относительно предложения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформам в английском футболе.
«Очевидно, что это предложение не находит поддержки среди других клубов Премьер-лиги и является той самой закулисной игрой, которая подрывает доверие к футбольному руководству. Что касается более низших дивизионов, футбольная лига и АПЛ заверили, что не позволят ни одному клубу обанкротиться на фоне пандемии, и мы знаем, что они способны предотвратить такое развитие событий за счёт существующих механизмов. Мы настоятельно призываем лиги продолжать работать конструктивно, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечит всестороннюю поддержку всей футбольной семье», — приводит заявление The Independent.
Напомним, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в том числе предложили сократить количество команд в английской Премьер-лиге до 18, а также упразднить Кубок лиги и Суперкубок страны.
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