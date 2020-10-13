«Закулисная игра». Борис Джонсон выступает против проекта реформ от «Ливерпуля» и «МЮ»

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выразил позицию чиновника относительно предложения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформам в английском футболе.



«Очевидно, что это предложение не находит поддержки среди других клубов Премьер-лиги и является той самой закулисной игрой, которая подрывает доверие к футбольному руководству. Что касается более низших дивизионов, футбольная лига и АПЛ заверили, что не позволят ни одному клубу обанкротиться на фоне пандемии, и мы знаем, что они способны предотвратить такое развитие событий за счёт существующих механизмов. Мы настоятельно призываем лиги продолжать работать конструктивно, чтобы прийти к соглашению, которое обеспечит всестороннюю поддержку всей футбольной семье», — приводит заявление The Independent.



Напомним, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в том числе предложили сократить количество команд в английской Премьер-лиге до 18, а также упразднить Кубок лиги и Суперкубок страны.

«Ливерпуль» и «МЮ» предложили упразднить Кубок лиги и Суперкубок Англии