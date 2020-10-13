Джанлуиджи Доннарумма может бесплатно присоединиться к «ПСЖ»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может подписать соглашение с «Пари Сен-Жермен» после окончания контракта с миланским клубом, сообщает Don Balon.

По информации источника, парижане вдохновлены игрой 21-летнего голкипера и хотят подписать его летом 2021 года, когда истечёт его соглашение с «Миланом». Сообщалось, что переговоры россонери с итальянцем осложнены из-за высоких финансовых требований вратаря.

Ранее стало известно, что «Милан» готов предложить Доннарумме заработную плату в размере € 7-8 млн за один сезон. Помимо этого сообщается, что агент футболиста Мино Райола хочет добиться, чтобы в контракт вратаря был включён пункт об отступных в размере € 30 млн.



Джанлуиджи является воспитанником «Милана». Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 2021 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году.