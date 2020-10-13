Угрозы срыва трансфера Мозеса в «Спартак» нет, несмотря на задержки с медосмотром

Переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак» не находится под угрозой срыва, несмотря на задержки с прохождением медосмотра, сообщает goalballlive.com.

По информации источника, нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Хавбек подпишет арендное соглашение с красно-белыми сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В сборную Нигерии вызывался с 2012 по 2018 год.



После 10 туров, набрав 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.