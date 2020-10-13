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Мане и Тьяго излечились от коронавируса и готовы сыграть в дерби с «Эвертоном»

Мане и Тьяго излечились от коронавируса и готовы сыграть в дерби с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Сразу два футболиста «Ливерпуля» вернулись в строй в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

Как сообщает журналист Дэвид Мэддок в своём «твиттере», полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане излечились от коронавируса и уже вернулись к тренировкам с командой. Оба игрока готовы сыграть в мерсисайдском дерби.

Тьяго заразился коронавирусом в конце сентября, а Мане – в начале октября. Сообщалось, что футболисты переносят инфекцию без осложнений и не жалуются на самочувствие.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится 17 октября на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.

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