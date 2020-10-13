Кирилл Панченко: в «Тамбове» не получил ни копейки, с зарплатой возникли трудности
Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко рассказал о финансовых трудностях в «Тамбове». Форвард покинул клуб накануне.
«В «Тамбове» не получил ни копейки? Это правда. Про подъёмные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются.
Нет моей подписи в письме на имя губернатора? Естественно, я слышал эти разговоры. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать», — цитирует Панченко «Спорт-экспресс».
Кирилл Панченко перешёл в тульский «Арсенал»
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