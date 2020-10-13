Депутат Госдумы попросил узнать, сколько зрителей заразилось на матче «Спартак» — «Зенит»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев направил письмо к главе Роспортебнадзора Анне Поповой после вердикта суда в отношении «Спартака» по административному делу по итогам матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«В связи с проработкой законодательных инициатив прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, направить в мой адрес информацию о количестве зрителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией после посещения данного матча. Болельщики должны ходить на стадион, но важно обеспечить их безопасность. Почему во время матча они были без масок, почему не соблюдали социальную дистанцию, как это контролировалось? Вопросов много, надо разбираться. Направляю в Роспотребнадзор запрос, чтобы выяснить, какое количество людей, посетивших этот матч, заболело коронавирусом в течение двух недель после игры. Статистика покажет, насколько важно заботиться о здоровье и безопасности болельщиков.



Штраф «Спартаку» – это сигнал не только остальным футбольным клубам, точнее их руководству, но и вообще всем организаторам массовых мероприятий, и не спортивным в том числе. Я считаю, что на первый раз штраф «Спартаку» – это справедливая мера, однако надо понимать, что с учётом угрозы, которая была создана на стадионе, размер штрафа – совсем небольшой. В стране новая волна пандемии, каждый день фиксируются новые рекорды по заболевшим – это время всеобщей ответственности, а не погони за прибылью вопреки всему. Я напомню, что вспышка COVID в Италии в феврале произошла после матча «Аталанта» – «Валенсия». Получается, что мы наступаем на те же грабли, чего нужно постараться избежать», — приводит заявление Свищева «Р-Спорт».

«Спартак» отделался штрафом. Но суд с Роспотребнадзором – сигнал всей РПЛ Носите маски, перчатки и соблюдайте дистанцию.