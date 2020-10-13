В «Наполи» почти неделю нет новых случаев заражения коронавирусом

Футболисты «Наполи» прошли тестирование на коронавирус, новых заражённых не выявлено. В клубе нет заболевших уже почти неделю.

«Все мазки, которые были взяты сегодня утром у футболистов главной команды, отрицательные», — написала пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».

Напомним, юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча минувшего тура с «Ювентусом» из-за отсутствия разрешения местного органа здравоохранения на вылет из Неаполя после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Аталантой» 17 октября.