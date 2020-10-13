«Томь» Кержакова подписала бывшего защитника «Зенита»

Бывший защитник «Зенита-2» Давид Мильдзихов подписал контракт с «Томью», которую возглавляет бывший игрок петербургского клуба Александр Кержаков. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Мильдзихов начал заниматься футболом во владикавказской «Юности». В 18 лет перешёл в тольяттинскую «Академию Коноплёва», за которую провёл 15 матчей. В 2013 году продолжит карьеру в астраханском «Волгаре» (24 матча, 2 гола). Затем в карьере Давида были сибирские команды — новокузнецкий «Металлург» (25 матчей, 4 гола) и иркутский «Байкал» (19 матчей), в котором он впервые дебютировал в ФНЛ.

После путешествия по Сибири Давида позвали в «Зенит-2», где он провёл полтора сезона (29 матчей, 3 гола). Летом 2017 года Мильдзихов перешёл в «Енисей», помог команде выйти в Премьер-Лигу (29 матчей, 1 гол). В Красноярске в общей сложности провёл два сезона с годичным перерывом в «Химках» (14 матчей).