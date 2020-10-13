Футболисты одной из команд Уганды до смерти избили партнёра за ошибку, приведшую к голу
В Уганде во время одного из товарищеских матчей произошёл резонансный инцидент.
Как сообщает Daily Monitor, в районе Ламво (северная Уганда) 10 октября скончался футболист. Он подвергся нападению со стороны товарищей по команде. 22-летнего Черчилля Овачи избили до смерти после того, как он допустил ошибку, которая привела к голу во время матча между двумя местными футбольными командами. Он играл в качестве центрального защитника.
«После игры Черчилль в порыве мести столкнул с велосипеда одного из избивших его людей, что спровоцировало новую драку. Затем Овачи упал в обморок в нескольких метрах от места драки, после чего был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался», — цитирует издание представителя местной полиции.
- 13 октября 2020
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:09
-
12:54
-
12:40
-
12:21
-
12:07
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
11:03
-
10:33
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:42
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
08:49
-
08:28
-
07:04
-
06:41
-
06:17
-
04:22
-
04:00
-
03:20
-
02:59
-
00:57
Партнерский контент