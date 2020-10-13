Футболисты одной из команд Уганды до смерти избили партнёра за ошибку, приведшую к голу

В Уганде во время одного из товарищеских матчей произошёл резонансный инцидент.

Как сообщает Daily Monitor, в районе Ламво (северная Уганда) 10 октября скончался футболист. Он подвергся нападению со стороны товарищей по команде. 22-летнего Черчилля Овачи избили до смерти после того, как он допустил ошибку, которая привела к голу во время матча между двумя местными футбольными командами. Он играл в качестве центрального защитника.

«После игры Черчилль в порыве мести столкнул с велосипеда одного из избивших его людей, что спровоцировало новую драку. Затем Овачи упал в обморок в нескольких метрах от места драки, после чего был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался», — цитирует издание представителя местной полиции.