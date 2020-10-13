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У тренера «Милана» диагностирован коронавирус

У тренера «Милана» диагностирован коронавирус
Футбол / Италия 0

У бывшего защитника «Милана» Даниэле Бонеры, который ныне работает в тренерском штабе Стефано Пиоли, диагностирован коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Вчера Даниэле Бонера после повышения температуры дома прошёл тестирование на коронавирус, результат которого показал положительный статус. Сейчас тренер дома в нормальном состоянии. Все остальные мазки, взятые у команды вчера, дали отрицательные результаты. Теперь будет осуществляться строгий мониторинг в соответствии с действующими протоколами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее от инфекции излечилась главная звезда миланского клуба Златан Ибрагимович. Форвард уже приступил к тренировкам с командой.

В следующем туре итальянской Серии А «Милан» сыграет с «Интером». Встреча состоится 17 октября.

Ибрагимович вернулся к тренировкам с «Миланом» после излечения от коронавируса
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