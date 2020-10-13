Антон Миранчук: не стал бы говорить, что являюсь лидером сборной России

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к матчу 4-го тура Лиги наций с Венгрией, а также поделился мнением о своей игре.

«У нас ещё полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, чувствую себя отлично. Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Этому я очень рад.



Венгрия — хорошая команда. Хорошо готовы физически, они пытаются играть в футбол. Не смогу что-то особенное выделить. Предстоит непростой матч, но мы отдадим свои силы на сто процентов. Мы держим и рейтинг, и Лигу наций в голове. Есть игры, которые влияют на этот результат. Сейчас все мысли о завтрашней игре. Мы постараемся победить», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча со сборной Венгрии пройдёт завтра, 14 октября. Начало — в 21:45 мск.