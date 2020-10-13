В «Зените» отреагировали на информацию об уходе спортивного директора Рибалты в «Ювентус»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба спортивного директора Хавьера Рибалты.



«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведёт, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — приводит слова Медведева Sport24.



Ранее сообщалось, что Рибалта может вернуться в туринский «Ювентус», где был спортивным директором с 2012 по 2017 год. В период его работы туринский клуб осуществил множество знаковых трансферов, среди которых переходы Дани Алвеса, Поля Погба и Пауло Дибалы.



Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Профессиональную карьеру начал в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор «Зенита» Рибалта может вернуться в «Ювентус»