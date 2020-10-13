В «Зените» отреагировали на информацию об уходе спортивного директора Рибалты в «Ювентус»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба спортивного директора Хавьера Рибалты.
«Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведёт, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами», — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее сообщалось, что Рибалта может вернуться в туринский «Ювентус», где был спортивным директором с 2012 по 2017 год. В период его работы туринский клуб осуществил множество знаковых трансферов, среди которых переходы Дани Алвеса, Поля Погба и Пауло Дибалы.
Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Профессиональную карьеру начал в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед».
- 13 октября 2020
-
15:30
-
14:50
-
14:42
-
14:42
-
14:26
-
14:12
-
14:11
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:09
-
12:54
-
12:40
-
12:21
-
12:07
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:13
-
11:05
-
11:03
-
10:33
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:42
-
09:36
-
09:26
-
09:20
-
08:49
-
08:28
-
07:04