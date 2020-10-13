«Ювентус» и «ПСЖ» хотят подписать Серхио Рамоса летом в качестве свободного агента
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может подписать контракт с «Ювентусом» или «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года, сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito TV.
По информации источника, «старая сеньора» и парижане внимательно следят за ходом переговоров между испанцем и «сливочными». Рамос зарабатывает в «Реале» € 11,7 млн, его текущий контракт истекает в июне следующего года. Ранее Серхио заявил, что готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с клубом.
Рамос защищает цвета «Королевского клуба» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. С «Реалом» игрок к настоящему моменту завоевал 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
Серхио Рамос выразил готовность снизить зарплату ради нового контракта с «Реалом»
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