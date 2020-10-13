Каземиро: немногие знают, но на самом деле меня зовут Казимиро

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро рассказал, что его на самом деле зовут иначе.
«Немногие знают, но на самом деле меня зовут Казимиро, потому что фамилия моей матери пишется через «и»: Казимиро. Когда я играл в Бразилии, у нас был матч в Сан-Паулу. Там меня стали называть Каземиро. Я провёл отличный матч и решил, что пусть меня так называют и дальше. И так продолжается по сей день», — приводит слова Каземиро AS.
Каземиро является воспитанником «Сан-Паулу», цвета которого защищал с 2010 по 2013 год, после чего перебрался в «Реал». Поначалу хавбек выступал за молодёжную команду «сливочных», а сезон-2014/2015 провёл в «Порту». Вернувшись из аренды, 28-летний бразилец закрепился в основном составе «Королевского клуба».
- 13 октября 2020
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