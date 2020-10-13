«Динамо» объявило о переходе вратаря юношеской сборной России

Московское «Динамо» и «Ленинградец» достигли договорённости о переходе 19-летнего вратаря юношеской сборной России U19 Ивана Будачёва, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Соглашение игрока с москвичами рассчитано на пять лет. Выступать Иван будет под шестнадцатым номером.

Будачёв родился в Санкт-Петербурге. Футболом начал заниматься в возрасте пяти лет в «Коломягах», через год перешёл в СШОР «Зенит». По окончании академии подписал контракт с командой ПФЛ «Ленинградец», в которой через полгода стал основным голкипером. Однако стабильной игровой практике за клуб мешали регулярные вызовы в состав юношеских сборных России (U17 и U19), где Иван также являлся твёрдым первым номером (15 игр, 8 пропущенных мячей).

Несмотря на серьёзный интерес к Будачёву от «Зенита», «Локомотива» и «Уфы» «Ленинградцу» какое-то время удавалось удерживать вратаря от перехода. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провёл во всех турнирах 27 матчей, в которых пропустил 21 мяч (13 игр на «0»).