Чилвел и Триппьер покинули расположение сборной Англии перед матчем Лиги наций

Сборная Англии лишилась двух фланговых защитников в преддверии матча 4-го тура Лиги наций с Данией.



Как сообщает Sky Sports, расположение национальной команды покинули Бенджамин Чилвел («Челси») и Киран Триппьер («Атлетико»). Футболист лондонской команды не поможет сборной из-за травмы, помешавшей ему принять участие во встрече с Бельгией (2:1). В свою очередь игрок мадридского клуба уехал по личным причинам.



Матч Англия – Дания состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



После трёх туров подопечные Гарета Саутгейта занимают первое место во 2-й группе Лиги А, набрав 7 очков. Ниже располагаются Бельгия (6) и Дания (4), а замыкает квартет Исландия (0).

Сборная Англии одержала 20 побед в 21 последнем домашнем матче