Чилвел и Триппьер покинули расположение сборной Англии перед матчем Лиги наций
Сборная Англии лишилась двух фланговых защитников в преддверии матча 4-го тура Лиги наций с Данией.
Как сообщает Sky Sports, расположение национальной команды покинули Бенджамин Чилвел («Челси») и Киран Триппьер («Атлетико»). Футболист лондонской команды не поможет сборной из-за травмы, помешавшей ему принять участие во встрече с Бельгией (2:1). В свою очередь игрок мадридского клуба уехал по личным причинам.
Матч Англия – Дания состоится завтра, 14 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
После трёх туров подопечные Гарета Саутгейта занимают первое место во 2-й группе Лиги А, набрав 7 очков. Ниже располагаются Бельгия (6) и Дания (4), а замыкает квартет Исландия (0).
Сборная Англии одержала 20 побед в 21 последнем домашнем матче
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