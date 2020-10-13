Дивеев восстановился от травмы и вошёл в стартовый состав ЦСКА на матч с «Арсеналом»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев восстановился от травмы и попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с тульским «Арсеналом».

Футболист получил повреждение в расположении молодёжной сборной России. Затем он прошёл дополнительное обследование, которое выявило у игрока повреждение двух мышц правого бедра.

Фото можно посмотреть в "твиттере" ЦСКА.

Дивеев перешёл в ЦСКА летом 2019 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 20-летний защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2024 года.

Товарищеский матч ЦСКА и «Арсенала» начнётся в 16:00 мск.