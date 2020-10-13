Футболисты «Локомотива» устроили для Зе Луиша живой коридор

Футболисты «Локомотива» поприветствовали новичка команды нападающего Зе Луиша, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Для 29-летнего форварда из Кабо-Верде устроили живой коридор, через который он стремительно пробежал.

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан на три года.



В «Порту» Зе Луиш перебрался летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера нападающего составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых забил 7 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду в 19 матчах забил 3 мяча.