Латвия U21 — Россия U21: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2021

Сегодня, 13 октября, состоится матч молодёжных сборных Латвии и России. Встреча предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы стартовые составы команд.
Латвия: Пуриньш, Балодис, Минкевичс, Озолиньш, Зеленков, Соловейчик, Гринбергс, Тонишев, Бирка, Савельев, Кокинс.
Россия: Максименко, Тикнизян, Маслов, Евгеньев, Голубев, Обляков, Кучаев, Глебов, Грулёв, Лесовой, Чалов.
Запасные: Ломаев, Татаев, Круговой, Магкеев, Уткин, Сулейманов, Макаров, Ломовицкий, Игнатьев.
В случае победы сборная России гарантирует себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. У ближайшего преследователя, сборной Польши, есть матч в запасе.
- 13 октября 2020
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