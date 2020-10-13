Мусаев: не отказался бы от Кузяева в «Краснодаре», но он выбрал другой клуб

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что он хотел бы видеть в команде полузащитника сборной России Далера Кузяева, который принял решение вернуться в петербургский «Зенит».
«Не отказался бы от футболиста уровня Кузяева. Как и от самого Кузяева. Но он выбрал другой клуб. Повлиял ли на выбор Кузяева финансовый фактор? Не хотелось бы комментировать. Он игрок «Зенита», остальное в прошлом», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
Напомним, Кузяев покинул «Зенит» минувшим летом в связи с истечением соглашения. Хавбек хотел выступать в Европе и долгое время вёл переговоры с несколькими клубами, однако переход так и не состоялся. Впоследствии Далер договорился с «Локомотивом» и был очень близок к подписанию контракта с «железнодорожниками», однако сделка сорвалась.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи.
- 13 октября 2020
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