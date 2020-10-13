Фирмино: Коутиньо феноменален. Он делает то, чего просто не может быть

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино поделился мнением о партнёре по национальной команде и игроке «Барселоны» Филиппе Коутиньо.



«Коутиньо феноменален. Нельзя отрицать, что он волшебник. Он обладает магическими способностями. Коутиньо делает то, чего просто не может быть. Всегда нужно смотреть повторы, чтобы понять, что он сделал. Он невероятный футболист. Было приятно играть с Филиппе в „Ливерпуле“, и честь — выступать с ним за национальную команду Бразилии. Я его большой фанат, потому что он — один из лучших игроков в мире», — приводит слова Фирмино Sport.es.

Коутиньо и Фирмино вместе играют за сборную Бразилии с 2014 года. В 2019 году футболисты стали обладателями Кубка Америки.