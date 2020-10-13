Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает A Bola.
По данным источника, футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (14 октября).
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
Кулушевски: никто не может остановить Роналду
- 13 октября 2020
-
18:29
-
18:25
-
18:04
-
18:01
-
17:54
-
17:40
-
17:38
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
17:09
-
16:51
-
16:36
-
16:21
-
16:19
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
14:50
-
14:42
-
14:42
-
14:26
-
14:12
-
14:11
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:09
-
12:54
-
12:40
Партнерский контент