Селихов сыграет за «Спартак-2» в матче с «Крыльями». Он выйдет на поле спустя 18 месяцев
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов попал в стартовый состав второй команды на матч 15-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов».
Напомним, в сезоне-2019/2020 Российской Премьер-Лиги Селихов не провёл ни одного матча. Последний раз голкипер появлялся на поле в матче с московским ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму. Напомним, впоследствии футболист «Спартака» перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.
Московский «Спартак» в 10 матчах набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (21) и ЦСКА (19). Чемпионом страны сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит».
«Спартак» внёс Селихова в заявку на сезон
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