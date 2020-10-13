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«Тамбов» арендует хавбека «Локомотива» Жалолиддинова

«Тамбов» арендует хавбека «Локомотива» Жалолиддинова
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил об аренде полузащитника «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова.

«Берём Жалолиддинова в аренду до конца сезона без права выкупа. Договорился с «Локомотивом», что они будут полностью платить его зарплату», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее о переходе игрока со ссылкой на источник сообщал «РБ-Спорт».

Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. 29 июля стало известно о переходе Жалолиддинова в московский «Локомотив». Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на пять лет.

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