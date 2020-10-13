Гол Гайча спас ЦСКА от поражения в товарищеском матче с тульским «Арсеналом»
Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» в товарищеском матче сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась на базе «армейцев» в Ватутинках.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Владислав Пантелеев. Московский клуб восстановил равновесие на 55-й минуте благодаря голу Адольфо Гайча с пенальти.
ЦСКА Москва – «Арсенал» Тула – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Пантелеев (28, с пенальти), 1:1 – Гайч (55, с пенальти).
ЦСКА: Тороп, Дауров, Карпов, Дивеев, Васин, Дзагоев, Крачковский, Шкурин, Яковлев, Пряхин, Гайч.
«Арсенал»: Шамов, Рассказов, Сокол, Бурлак, Бауэр, Ковалев, Кадири, Чаушич, Ткачев, Пантелеев, Минаев.
ЦСКА, набрав в 10 турах 19 очков, занимает третье место в РПЛ. «Арсенал» (9) — на 12-м месте.
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