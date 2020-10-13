Зе Луиш провёл первую тренировку в «Локомотиве»
Сегодня, 13 октября, новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш провёл первую тренировку на базе московского клуба в Баковке.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Напомним, Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Контракт 29-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три года.
Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». Сумма трансфера нападающего составила € 10,75 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии (11 — в основном составе), в которых забил 7 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. Зе Луиш вызывается в сборную Кабо-Верде с 2010 года. За национальную команду в 19 матчах забил 3 мяча.
Футболисты «Локомотива» устроили для Зе Луиша живой коридор
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