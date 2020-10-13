Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Повторный тест на коронавирус защитника «Локомотива» Рыбуся дал отрицательный результат

Повторный тест на коронавирус защитника «Локомотива» Рыбуся дал отрицательный результат
Футбол / РПЛ 0

Польский защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Результат повторного теста 31-летнего футболиста на коронавирус оказался отрицательным. 6 октября появилась информация, что Рыбусь заразился коронавирусной инфекцией и был изолирован от команды. Сообщается, что защитник останется на карантине до 15 октября.

Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил три жёлтые карточки. Контракт польского защитника с российским клубом действует до лета 2021 года.

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020