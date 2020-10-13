Повторный тест на коронавирус защитника «Локомотива» Рыбуся дал отрицательный результат

Польский защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).



Результат повторного теста 31-летнего футболиста на коронавирус оказался отрицательным. 6 октября появилась информация, что Рыбусь заразился коронавирусной инфекцией и был изолирован от команды. Сообщается, что защитник останется на карантине до 15 октября.



Рыбусь перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил три жёлтые карточки. Контракт польского защитника с российским клубом действует до лета 2021 года.

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь заразился коронавирусом