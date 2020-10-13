Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

В матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная Латвии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной России Константин Кучаев. Во втором тайме, на 51-й минуте, защитник Роман Евгеньев упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек сборной России Даниил Лесовой довёл счёт до разгромного. В концовке встречи забил полузащитник российской команды Александр Ломовицкий. В компенсированное время единственный гол сборной Латвии забил хавбек Кристерс Лусиньш.



Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).