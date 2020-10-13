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Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021
Футбол / Сборная России 0

В матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная Латвии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной России Константин Кучаев. Во втором тайме, на 51-й минуте, защитник Роман Евгеньев упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек сборной России Даниил Лесовой довёл счёт до разгромного. В концовке встречи забил полузащитник российской команды Александр Ломовицкий. В компенсированное время единственный гол сборной Латвии забил хавбек Кристерс Лусиньш.

Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур
13 октября 2020, вторник. 17:00 МСК
Латвия U21
Окончен
1 : 4
Россия U21
0:1 Кучаев – 28'   0:2 Евгеньев – 51'   0:3 Лесовой – 54'   0:4 Ломовицкий – 85'   1:4 Лусиньш – 90+3'
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