Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

В матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная Латвии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной России Константин Кучаев. Во втором тайме, на 51-й минуте, защитник Роман Евгеньев упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек сборной России Даниил Лесовой довёл счёт до разгромного. В концовке встречи забил полузащитник российской команды Александр Ломовицкий. В компенсированное время единственный гол сборной Латвии забил хавбек Кристерс Лусиньш.
Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).
- 13 октября 2020
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