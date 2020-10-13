Четырёхкратный чемпион России по женскому футболу «Рязань-ВДВ» прекратит существование
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» будет ликвидирован, сообщает «Рязанский городской сайт». Клуб доиграет нынешний сезон и прекратит существование в декабре.
«Инициатором закрытия стал минспорт. Этому предшествовал ряд аналитических моментов. Первое — финансы. Мы пришли к выводу, что клуб приносит неплохие результаты, но необходимо жить по средствам. 42 миллиона рублей в год тратится на команду. На эти же деньги можно содержать два ФОКа в районах. Ещё одной из причин стало число болельщиков, которые посещают матчи», — сказал министр регионального спорта Владислав Фролов.
«Рязань-ВДВ» является четырёхкратным чемпионом России по женскому футболу (1999, 2000, 2013, 2018 годы), а также двукратным обладателем Кубка России (1998, 2014).
- 13 октября 2020
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