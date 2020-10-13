Президент РПЛ Прядкин поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы—2021.
«От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!» — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Молодёжная сборная России разгромила национальную команду Латвии со счётом 4:1. Таким образом, российская команда набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).
- 13 октября 2020
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