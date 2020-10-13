Станислав Черчесов: игроки сборной России бегали не меньше турок во втором тайме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласился с мнением, что футболисты российской национальной команды физически подсели во втором тайме матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Турции (1:1).
«У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счёт на 28-й минуте. Хавбек нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.
На 62-й минуте турки сравняли счёт. Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Мерих Демирал в касание скинул во вратарскую, где Антон Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Кенану Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.
Сборная России, набрав 7 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Турция (2) — на третьем месте.
- 13 октября 2020
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