Александр Дюков поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил молодёжную сборную России с выходом в финальный этап чемпионата Европы 2021 года.
«Поздравляю нашу молодёжную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года. На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путёвку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодёжную команду!» — приводит слова Дюкова департамент коммуникаций РФС.
Сборная России, набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).
- 13 октября 2020
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