Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Дюков поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

Александр Дюков поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил молодёжную сборную России с выходом в финальный этап чемпионата Европы 2021 года.

«Поздравляю нашу молодёжную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года. На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путёвку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодёжную команду!» — приводит слова Дюкова департамент коммуникаций РФС.

Сборная России, набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).

Президент РПЛ Прядкин поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020