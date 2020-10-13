Давид Алаба отклонил очередное предложение «Баварии» о продлении контракта

Защитник «Баварии» Давид Алаба отклонил новое предложение мюнхенского клуба о продлении контракта, сообщает Marca.



По информации источника, «Бавария» предложила 28-летнему австрийскому футболисту зарплату в размере € 11 млн, однако Алаба отклонил данное предложение. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» достиг договорённости о контракте с Алабой. Туринскому клубу удалось выиграть борьбу за игрока сразу у нескольких европейских грандов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен».

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. С тех пор он провёл за немецкий клуб 389 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 49 результативных передач, получив 16 жёлтых карточек и ни разу не удалившись.