Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид Алаба отклонил очередное предложение «Баварии» о продлении контракта

Давид Алаба отклонил очередное предложение «Баварии» о продлении контракта
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба отклонил новое предложение мюнхенского клуба о продлении контракта, сообщает Marca.

По информации источника, «Бавария» предложила 28-летнему австрийскому футболисту зарплату в размере € 11 млн, однако Алаба отклонил данное предложение. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» достиг договорённости о контракте с Алабой. Туринскому клубу удалось выиграть борьбу за игрока сразу у нескольких европейских грандов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен».

Давид Алаба выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2011 года. С тех пор он провёл за немецкий клуб 389 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 49 результативных передач, получив 16 жёлтых карточек и ни разу не удалившись.

«Ювентус» достиг договорённости о переходе Алабы по окончании контракта с «Баварией»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020