Марк-Андре тер Штеген станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом, утверждает ESPN.

По данным источника, голкипер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Ожидается, что 28-летний тер Штеген подпишет новое соглашение до матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (24 октября). Повышение зарплаты немца будет поэтапным в течение всего срока пятилетнего контракта, чтобы помочь клубу справиться с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В минувшем розыгрыше испанской Примеры в 36 матчах пропустил 36 мячей. Контракт игрока действует до лета 2022 года.