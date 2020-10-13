Марк-Андре тер Штеген станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны»
Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом, утверждает ESPN.
По данным источника, голкипер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Ожидается, что 28-летний тер Штеген подпишет новое соглашение до матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (24 октября). Повышение зарплаты немца будет поэтапным в течение всего срока пятилетнего контракта, чтобы помочь клубу справиться с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В минувшем розыгрыше испанской Примеры в 36 матчах пропустил 36 мячей. Контракт игрока действует до лета 2022 года.
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