Бушманов: из молодёжной сборной России в основную подходят Сафонов и Дивеев

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал выход молодёжной сборной России на чемпионат Европы—2021.



«Поздравляю молодёжную сборную, не так часто мы выходим в финальную стадию. Какие перспективы? Я думаю, нужно дождаться жеребьёвки — многое будет зависеть от неё. У нас хорошее поколение. Преимущество этого поколения в том, что они практически все играют в топовых клубах Премьер-Лиги и при этом играют достаточно давно. Многие на лидирующих позициях.



В какой-то степени благодаря лимиту на легионеров они играют в топ-клубах РПЛ. Но также они приложили много усилий, чтобы попасть в команду и стать такими способными игроками. Другое дело, я согласен с тем, что пришло время думать о том, чтобы лимит потихоньку убирать.



Когда лимит применялся, возможно, он был оправдан. Советская система подготовки была разрушена, а новой ещё не было. Сейчас ситуация немного другая. Многие российские клубы уделяют большое внимание подготовке молодёжи. Сейчас у нас выходят более подготовленные игроки. Но для того, чтобы расти дальше, нужна конкуренция всегда. Они должны конкурировать не сами с собой, а в том числе и с иностранцами.



Кто подходит основной сборной? Сафонов и Дивеев. Не знаю, играть ли в стартовом составе, но по крайней мере они готовы конкурировать с игроками первой команды. Сафонов уверенно играет в «Краснодаре», и видно, что прибавляет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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