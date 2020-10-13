«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», одержав восьмую победу в последних 9 матчах

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Самара Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Анатолия Жабченко (Краснодар), ассистировали судьи на линиях Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Руслан Шекемов (Нальчик).

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Антон Зиньковский, который реализовал одиннадцатиметровый. В начале второго тайма московский клуб восстановил равновесие благодаря голу Руслана Литвинова. Победу «Крыльям Советов» принёс гол Ивана Сергеева на 79-й минуте. Таким образом, самарский клуб одержал восьмую победу в последних девяти матчах ФНЛ.

В другом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» проиграла «Оренбургу» со счётом 0:1.