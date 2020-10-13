Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», одержав восьмую победу в последних 9 матчах

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», одержав восьмую победу в последних 9 матчах
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» обыграли московский «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Самара Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Анатолия Жабченко (Краснодар), ассистировали судьи на линиях Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Руслан Шекемов (Нальчик).

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Антон Зиньковский, который реализовал одиннадцатиметровый. В начале второго тайма московский клуб восстановил равновесие благодаря голу Руслана Литвинова. Победу «Крыльям Советов» принёс гол Ивана Сергеева на 79-й минуте. Таким образом, самарский клуб одержал восьмую победу в последних девяти матчах ФНЛ.

В другом матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Чайка» проиграла «Оренбургу» со счётом 0:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 15-й тур
13 октября 2020, вторник. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак-2
Москва
1:0 Зиньковский – 37' (пен)   1:1 Литвинов – 52'   2:1 Сергеев – 79'
ФНЛ - Первый дивизион. 15-й тур
13 октября 2020, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Шкофлек – 38'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020