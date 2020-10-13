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Молодёжная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021

Молодёжная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию из раздевалки молодёжной команды после победы в матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 с национальной командой Латвии (4:1).

«Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).

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