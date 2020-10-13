«Локомотив» объявил о переходе Жасура Жалолиддинова в «Тамбов»

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов перешёл «Тамбов» на правах аренды, сообщает официальный сайт «железнодорожников».
«Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в «Тамбове» на правах аренды до конца сезона», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.
Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провёл 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. 29 июля стало известно о переходе Жалолиддинова в московский «Локомотив». Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на пять лет.
«Локомотив», набрав в 10 турах 18 очков, занимает 5-е место в РПЛ. «Тамбов» (8) — на 13-м месте.
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